روزانا اليامي تعلّق على الهجوم الذي طال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفاشينيستا السعودية، روزانا اليامي، عن الفنان المصري تامر حسني، وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، ضد الهجوم الذي تعرضا له مؤخرًا بعد انتشار شائعات عن علاقاته العاطفية قبل الزواج.

وقالت اليامي في فيديو عبر صفحتها على "سناب شات" إن بسمة بوسيل جميلة في شكلها وملابسها وأسلوب حياتها، مشيدة بأسلوب تعاملها مع شهرة زوجها وتصريحاتها الصحفية العقلانية رغم كل الهجوم الذي تتعرض له.

وأضافت الفاشينيستا السعودية أن بوسيل زوجة ناجحة وفنانة أنيقة وهي تحبها كثيرًا، مشددة على أن الحديث حول علاقة تامر حسني بفتيات أخريات قبلها أمر عادي لأنه لا يوجد أحد بلا ماضي.

وأكدت أنه ليس من حق أحد محاولة تخريب حياتهما، لأن تامر حسني اختار حاضره وهي بسمة بوسيل، وأعلن أنه يريد أن يكمل معها حياته ويراها مناسبة له وهذا يكفي، لافتة إلى أن بوسيل تعاملت بشكل رائع مع هذه الأخبار دون تهور.

وكانت الفنانة المغربية جليلة قد شنت مؤخرًا هجومًا عنيفًا على مواطنتها بسمة بوسيل، واتهمتها بسرقة تامر حسني منها، وأنه من الأساس كانت تربطهما علاقة عاطفية قبل دخولها على الخط بينهما.