محمد حماقي يطلق ألبومه الجديد "كل يوم من ده"

أعلن الميجا ستار محمد حماقي، الموعد النهائي لطرح أحدث ألبوماته والذى يحمل أسم "كل يوم من ده"، وذلك اليوم الخميس فى تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وكشف "حماقي" عن اسماء الأغانى التى يحتوى عليها الألبوم بشكل نهائي وذلك من خلال صورة طرحها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يتضمن الألبوم الجديد مفاجآت من حيث الموسيقى والكلمات المختلفة، مثل التي اعتاد تقديمها من قبل في ألبوماته السابقة.

ويتعاون "حماقي" مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة، ورمضان محمد وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير، و يعتبر الألبوم البومين فى ألبوم واحد ويتكون الـ"سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"أعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكياة حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى الحنين".

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