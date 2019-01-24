حقيقة الصورة المتداولة لـ سارة بنت مشهور زوجة محمد بن سلمان

كتب امير فتحي في الخميس 24 يناير 2019 02:22 صباحاً -

تسببت مشاركة غير معهودة للأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، زوجة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فعالية عامة، بإحداث بلبلة وتضارب في المعلومات وسجال في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن سعى عدد كبير من المدونين لرؤية الأميرة الشابة في ظهورها النادر.

وحضرت الأميرة سارة فعالية ثقافية ذات طابع نسائي، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، تحت اسم “المشراق 2” وسط اهتمام إعلامي تقدّمته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قبل أن تنضم إليها وسائل إعلام عالمية شدها مشاركة حرم ولي العهد التي قلما تظهر في المناسبات العامة.

واتسمت كل التغطيات الإعلامية للفعالية الثقافية بغياب الصور ومقاطع الفيديو للأميرة سارة التي رعت افتتاح “المشراق 2″، إذ يتم حظر التصوير في المناسبات الرسمية والعامة ذات الطابع النسائي.

ونظّمت جمعية النهضة يوم الثلاثاء، وللسنة الثانية على التوالي فعالية “المشراق 2” التي تستمر حتى يوم غد الخميس، وتتضمن العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التراث السعودي بطريقة معاصرة.

واكتفت إحدى المشاركات في الفعالية، وهي المدربة الاجتماعية، هالة كاظم، بالإشارة لحضور الأميرة سارة وأميرات أخريات للافتتاح، وقالت في تغريدة مرفقة بصورتها في “المشراق 2” “تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد والشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي. وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع”.

ارفقت هالة كاظم صورة مع التغريدة ليظن الكثيرون ان هذه صورة الاميرة سارة بنت مشهور ليتضح لاحقا ان الصورة لهالة كاظم نفسها صاحبة التغريدة.