شاهد… مونيا الكويتية: “أنا احشم واستر وحدة مشهورة في العالم العربي”!

كتب امير فتحي في الخميس 24 يناير 2019 12:53 صباحاً -

وصفت الفنانة الكويتية مونيا نفسها بأنها “احشم واستر وحدة مشهورة على مستوى الوطن العربي”.

وقالت الفنانة مونيا، في تصريحات لبرنامج “Judge” الذي تقدمه الاعلامية حصة البناي على قناة الروضتين، ان تسمية الراقصة لا تمنع ان تكون الانسانة محترمة وعلى خلق وعلى دين.

وردا على لقب “ملكة الاغراء”، قالت: “انا احب الدين واحفظ نصف القران”.

وكانت مونيا الكويتية قد شنت، منذ ايام، هجوماً قوياً على الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد دعوتها إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مُطالبةً إياها بتقدير اعتذار رسمي عمّا بدر منها .

ونشرت “مونيا” فيديو، لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: “أفضل لي أن يقال عني استعراضية وراقصة ولا أن يقال عني خاينة للعروبة والإسلام، قتلة الأنبياء”.