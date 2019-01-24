بـ”فيديو شُكر”.. شمس الكويتية تتحدّى انتقادات فُستانها وتمنع التعليقات

كتب امير فتحي في الخميس 24 يناير 2019 12:53 صباحاً -

تجاهلت الفنانةُ شمس الكويتية، حملةَ الهجوم التي تعرّضت لها بسبب فستانها الجريء الذي ظهرت به بإحدى حفلات الزفاف ووجّهت الشكر لأصحاب العرس والفنيين القائمين عليه، كما أغلقت خاصية التعليقات لتتجنُّب الانتقادات مُجددًا.

شمس الكويتية

وقالت شمس عبر مقطع فيديو نشرته بصفحتها الشخصية في “إنستغرام”: “جدًا انبسطت في هندسة الصوت الرائعة لحفلة فرح عائلة الهيل وفخرو الهندسة والصوت كان للرائع المهندس عارف.. ألف شكر لعارف، وألف شكر لفرقتي الموسيقية”.



كما وجّهت شمس الشكر لأصحاب العرس قائلةً: “وشكرا من قلبي لأصحاب الفرح كانوا كرمة وجميلين وعسل”.

وكانت الفنانة الكويتية قد تسبّبت في إثارة الجدل والغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصلة رقصها بالفستان القصير الذي أبرز مفاتن جسدها، معتبرين أن هذه الملابس المثيرة والرقص لا يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع العربي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها شمس الجدل بملابسها، حيث ظهرت في بداية كليب “ابن الـ”، مرتديةً قميص نوم، فضلًا عن قيامها بإيحاءات اعتبرها الجمهور إغراءً واضحًا، لا يليق بها كفنانة تنتمي للخليج والوطن العربي، ووصفوا الفيديو بـ”الانحلال”.