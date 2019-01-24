أول ظهور لأحمد عبدالله محمود بعد الحكم بحبسه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أحمد عبدالله محمود على حضور العرض الخاص لفيلم “نادي الرجال السري” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي أقيم مساء الثلاثاء 22 يناير، فى إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

ويعد هذا هو أول ظهور للفنان المصري، بعد أن أصدرت محكمة جنح الدقي حكما بحبسه 3 أشهر مع تغريمه بكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك بعدما اتهمته طليقته الممثلة السورية سارة نخلة بالتعدي عليها بالضرب، في بلاغها الصادر ضده في أكتوبر.

وكانت سارة نخلة قد حصلت على حكم بالبراءة من محكمة جنح أكتوبر، في قضية اتهامها بالتعدي على السيدة “حنان حماد البمبي” والدة زوجها أحمد عبد الله محمود، والذي ذكرت فيه أنها تعدت بالضرب عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله.

كما تم الاستئناف على حكم براءة الممثلة سارة نخلة في قضية التعدي على والدة أحمد عبد الله محمود وحددت جنح مستأنف أكتوبر جلسة يوم 27 فبراير للنظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة.

وذكرت سارة نخلة من قبل أنها ستلجأ للقضاء للحصول على حريتها، وأضافت سارة أن أحمد عبدالله محمود رفض طلاقها بسبب عدم رغبته في دفع مستحقاتها الزوجية وطالبها بالتنازل عنها.

يُذكر أن سارة نخلة انفصلت عن زوجها أحمد عبدالله محمود بعد زواج استمر لأكثر من 4 سنوات، دون ذكر أسباب الانفصال.