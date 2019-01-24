ريهام حجاج: نصيحة للستات الفاضية "مافيش راجل بيتسرق"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت الفنانةُ المصريةُ ريهام حجاج، النارَ على مروّجي صورةٍ قديمةٍ لها أثناء عقد قرانها السابق، وألمحت في منشور طويل إلى شخصية "مطلقة"، فسّرها الجمهور بأنها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كما كشفت تعرُّضها لمحاولات تشويه من شخص تريد أن تصله رسالتها.

وشاركت "حجاج" عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، صورة زفافها السابق وأرفقتها بتعليق: "الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة وتنشرها على إنها شيء ممكن يضايقني أحب أقولهم إطلاقا!".

وتابعت الفنانة المصرية: "كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مطلق أصلاً إن دلت على شيء فتدل على مرض النفوس (ونصيحة للستات الفاضية.. مفيش راجل بيتسرق)".

وأضافت: "الناس بتتجوز وتطلق عادي وكل شيء قسمة ونصيب وربنا اللي بيبقي كاتب ومقدر".

واستطردت حجاج: "بلاش تفاهة ولو كل واحد طلع صورته من 15 سنة هيلاقي شكله اختلف عادي!! المهم الجوهر وأنا مافيش حاجة في حياتي ممكن اتكسف منها واللي حاصل دا ما شيء غير تفاهة وحقد عشان دا جواز اللي الناس بتباركلي عليه.. لا خبر بقضية قتل ولا فضيحة مخلة للآداب!!.. كفاية هري وصحافة صفرا".

واختتمت: "طبعا الكلام ده للمرضي النفسيين أما كل الناس الطبيعية اللي باركتلي وفرحتلي وماعرفتش أرد عليهم من كترهم.. بشكرهم وبقولهم يارب مسلسل كارمن يعجبكم يوم 10 فبراير على قناة "cbc" إن شاء الله.

وتفاعل متابعو "حجاج" معها، قائلين: "مبروك عليكي حلاوة راجل محترم ومكتبلوا يستريح من النكد"، و"ربنا يسعدك ويوفقك محدش بيسيب حد في حاله دي حياتك وأنت حرة فيها"، و"المفروض محدش يتدخل في حياتك الشخصية محدش ليه دعوة إلا بشغلك وفنك".

وكان "فوشيا" قد انفرد في وقت سابق بخبر زواج الفنانة المصرية ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة، والتي أكدته بنفسها منذ أيام، وذلك في أول اعتراف لها، بعد أن انتشرت صورة جمعتها بزوجها "حلاوة"، ليعلنا من خلالها عن علاقتهما الرسمية.