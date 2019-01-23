عبير فريد شوقي تحتفل بعقد قرانها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت عبير ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بصور من عقد قرانها من رجل الأعمال علاء عصمت.

واقتصر حفل عقد القران، الذي تم من أيام على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين منها فقط وأبرزهم شقيقتها رانيا فريد شوقي، وزوجها تامر الصرفي.

وظهرت عبير بالحفل بإطلالة بسيطة إذ ارتدت فستانًا أبيض أنيق وبسيط وحرصت على التقاط صور مع جميع الحضور، كما حرصت على وضع صورة كبيرة لوالدها الراحل والتقطت صورة بجانبها.

وتعد هذه هي الزيجة الثانية في حياة عبير، إذ سبق لها الزواج ولكن وقع الطلاق بعد خلافات كثيرة مع زوجها الأول.

يذكر أن الفنان فريد شوقي، تزوج خمس مرات الأولى من ممثلة هاوية وهو في الثامنة عشرة من عمره وكانت تغار عليه كثيرًا، الثانية من محامية أحبها كثيرًا وقال لها إن لم تتزوجه سينتحر ثم تزوج من ممثلة غير معروفة زينب عبدالهادي وانجب منها منى.

كما تزوج من ثم هدى سلطان، التي أحبها حتى وفاته رغم الإنفصال وأنجب منها ناهد، مها وأخيرًا السيدة سهير ترك التي ظلت معه حتى وفاته وأنجب منها عبير ورانيا لذلك لقب بأبي البنات، وقد عمل من أبنائه في الفن الفنانة رانيا فريد شوقي والمنتجة السينمائية ناهد فريد شوقي.