من هو هذا الطفل الذي أصبح فنانًا مبدعًا؟ – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الفنان اللبناني مروان خوري صورة من طفولته عبر حسابه على موقع تويتر، واكتفى خوري بالتعليق على الصورة بكلمة “أنا”. وانهالت التعليقات على الصورة حيث وصفه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “كتير مهضوم”. كما يمكننا أن نرى أنّ مروان خوري لا يزال يتمتع بالملامح ذاتها.

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