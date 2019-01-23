مُنى فاروق تتصدّر "غوغل".. رفضتْ أدوار الإغراء وهذا رأي محمد حماقي فيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الفنانة المصرية الشابة منى فاروق، خلال الساعات الماضية مؤشرات محرك البحث العالمي "غوغل"، وذلك بعد صورتها مع الفنان محمد رمضان، التي نشرتها إحدى الصفحاتُ المهتمةُ بالمشاهير، عبر "إنستغرام".

وتأتي هذه الصورة بعد تسريب فيديو فاضح للفنانة الشابة، قبل أيام مع الممثلة شيما الحاج، قيل إنهما كانا برفقة المخرج خالد يوسف، وانتشر عبر شبكات الإنترنت بسرعة البرق.

وتعتبر فاروق من الوجوه الجديدة التي دخلت عالم التمثيل خلال الأعوام الماضية، وترصد "فوشيا" أبرز المعلومات عنها، على الصعيدين الفني والخاص.

مولدها وبدايتها

ولدت في مدينة القاهرة يوم 25 فبراير عام 1995، وكانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، وتوالت أعمالها ولها فيلم سينمائي وحيد.

أعمالها التلفزيونية

سبق للفنانة منى فاروق، الاشتراك في خمسة أعمال من إنتاج "مجموعة فنون مصر"، وهي: "الأب الروحي"، ومسلسل "رحيم" وعُرض في رمضان الماضي، ولعبت فيه دور زوجة شقيق ياسر جلال.

كما شاركت في رمضان قبل الماضي بدور في مسلسل "ظل الرئيس"، مع الفنان ياسر جلال.

وتشارك حاليًا في مسلسل "قيد عائلي" مع النجوم عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي ونضال الشافعي، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الحالي.

عمل سينمائي وحيد

شاركت الفنانة منى فاروق، في فيلم سينمائي وحيد وهو "الخلبوص"، للفنان محمد رجب، وأكدت في تصريحات لها أنها اطمأنت بعد أن رأت ردود أفعال جيدة حول العمل.

وأوضحت، أن الفيلم وجبة سنيمائية خفيفة الظل على الجمهور، وأنه عزز ثقتها بنفسها في الاستمرار في مجال التمثيل.

تصريحات عن أعمالها الفنية

قالت الفنانة منى فاروق، إنها سعيدة جدًا باختيارها للمشاركة في مسلسل "رحيم"، معتبرة هذا حملًا عليها بعد ثقة البطل والشركة المنتجة فيها.

وتابعت: "أعتبر دوري في مسلسل رحيم خطوة جديدة لتثبيت أقدامي على الساحة الفنية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المشاهدين".

وعن مشاركتها في مسلسل "ظل الرئيس" الذي قدمت من خلاله دور "علا"، سكرتيرة ياسر جلال، قالت: "الدور أضاف لي الكثير في مشواري الفني خاصة أن العمل حقق نجاحًا جيدًا".

مثلها الأعلى

قالت الفنانة الشابة منى فاروق، إنها تعتبر السندريلا الراحلة سعاد حسني، مثلها الأعلى في مجال التمثيل، متمنية الوقوف أمام الزعيم عادل إمام والنجم أحمد حلمي والنجمة ياسمين عبد العزيز.

شهادة محمد حماقي في حقها

علقت الفنانة منى فاروق، على إشادة المطرب المصري محمد حماقي، بدورها في مسلسل "ظل الرئيس"، أثناء إحيائه أحد الأفراح التي كانت تحضرها، مؤكدًة أنها سعيدة بهذه الإشادة وتعتز بها كثيرًا.

وأضافت: "أسعدني جدًا ما قاله النجم الكبير محمد حماقي في الحفل، وهذه شهادة كبيرة بالنسبة لي وأعتز بها، ولم أتوقع أنه يعرفني".

وتابعت: "كلامه عني من أجمل الكلام الذي سمعته في حياتي، وأتمنى العمل معه، وقلت له هذا الكلام".

ماذا قالت عن الإغراء؟

أكدت الفنانة منى فاروق، أنها لن تقبل بأي دور يحمل أي نوع من الإغراء، مؤكدًة أنها لا تحب أن يراها جمهورها في هذه الأدوار.

وتابعت: "ممكن أمثل أدوار شرْ، وأعشق الأدوار الكوميدية خاصة تلك التي تقوم بها الفنانة ياسمين عبدالعزيز".