شاهدوا.. امرأة غريبة بملابس حمراء تصيب الجميع بالذعر

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يناير 2019 02:20 مساءً -

أظهر مقطع فيديو امرأة تزحف على يديها وركبتيها في لندن، ما أصاب الجميع بالدهشة والذعر منها ومن طريقة سيرها العجيبة.



وكانت الشابة ترتدي ملابس حمراء، وتشق طريقها على الأرض، سيرًا على أربع، ونقل عن شهود العيان قولهم أن المرأة ربما فقدت عدساتها اللاصقة، أو أي شيء آخر، استدعى ما فعلته، في حين قال آخر إن المرأة هي الفنانة الإيطالية فانيسا بيكروفت، ورأى ثالث أنها الفنانة إيلين أنجوس، التي تعيش وتعمل بين نوتنغهام وأوميا، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

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