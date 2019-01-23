هكذا ردّ أمير دندن على تفاعل الجمهور مع أغنيته

بعد اشهر على اطلاقها، لا زالت اغنية الفنان أمير دندن “بدي اياكي” تحظى بإعجاب المتابعين وذلك من خلال تفاعل الجمهور مع الاغنية بغنائها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره قام “امير” بنشر الفيديوهات المرسلة من قبل المعجبين على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شكر “دندن” كل من تفاعل مع الاغنية وقدمها على طريقته الخاصة.

اغنية “بدّي اياكي” كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار وتوزيع رامي عرفات ومن المتوقع ان يطرح “امير” كليب الاغنية التي صورها تحت ادارة المخرج زياد خوري قريباً جداً.