Jan 23, 2019
بعد اشهر على اطلاقها، لا زالت اغنية الفنان أمير دندن “بدي اياكي” تحظى بإعجاب المتابعين وذلك من خلال تفاعل الجمهور مع الاغنية بغنائها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره قام “امير” بنشر الفيديوهات المرسلة من قبل المعجبين على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شكر “دندن” كل من تفاعل مع الاغنية وقدمها على طريقته الخاصة.
اغنية “بدّي اياكي” كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار وتوزيع رامي عرفات ومن المتوقع ان يطرح “امير” كليب الاغنية التي صورها تحت ادارة المخرج زياد خوري قريباً جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ردّ أمير دندن على تفاعل الجمهور مع أغنيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.