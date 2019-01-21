زينت فياض ابنة هيفاء وهبي تشارك في تحدي الـ 10 سنوات وتكشف عن مفاجأة!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يناير 2019 02:22 صباحاً -

شاركت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات، المنتشر حالياً بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي نشرت صورة لها وهي تشارك في تحدي الـ 10 سنوات، معلقة: “جعلتموني أفعلها يا رفاق…وكمان ولا نقطة مكياج عادي أصلا كنت كتير صغيرة لا وماسكة نمر حقيقي”.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

وقد تفاعل متابعو ابنة هيفاء وهبي مع صورتها قبل 10 سنوات، فأخذ البعض يتغزل بجمالها وأن ملامحها لم تتغير، بينما قارنها البعض بوالدتها وكيف أنها حقاً تشبه ملامحها.

أما المفاجأة التي علق عليها اغلب المتابعين وهي أنها لم تكن محجبة كما أشيع سلفاً بأنها ارتدت الحجاب وهي صغيرة، بخلاف أن هناك صورة لفتاة محجبة متداولة على المواقع، ليتضح بشكل أكيد أنها لم تكن ابنة النجمة اللبنانية وأنهم خدعوا.

غير ان تعليقات المتابعين استفزت زينب فياض بخصوص اتهامها بإجراء عمليات تجميل، فقامت بنشر صورة أخرى لها بالأبيض والأسود، ووجهت فيها رسالة لكل منتقديها قائلة :”كل عمر الو جمالو الخاص هيك من ربنا.. يا ريت في تجميل يبيض سواد قلوب بعض المنفصمين “.

ومن الجدير ذكره بأن زينب تقاطع والدتها هيفاء وهبي منذ طفولتها، وهي متزوجة ولديها طفلتين، وتقيم في دبي.