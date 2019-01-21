لحبس عام لمحمد الغيطي بتهمة التحريض على الفسق والفجور لاستضافته شاب مثلي!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 يناير 2019 12:56 صباحاً -

قضت محكمة جنح أكتوبر، في مصر، الأحد 20 يناير، بحبس مقدم البرامج محمد الغيطي عام، وكفالة 1000 جنيه، ومراقبة لمدة عام، لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور، وازدراء الأديان.

يأتي ذلك بعد تقدم المحامي، سمير صبري ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه الغيطي بالتحريض على الفسق والفجور، بعد استضافته لأحد المثليين على الهواء.

وجاء في البلاغ أن الغيطي خالف أبسط القواعد والثوابت الدينية وضرب بعرض الحائط كل القوانين، بعدما استضاف في برنامجه الذي يعرض على قناة LTC أحد الشباب المثليين، وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه، وإجابتها لا يجوز عرضها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.

وأشار البلاغ إلى أن هذا السلوك يعتبر تحريضا على الفجور، والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة المثلية الجنسية، إذ يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب والمميزات التي حققها المِثلي، الذي استضافه على الهواء، من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون، بحسب ما جاء في صحيفة “المصري اليوم”.