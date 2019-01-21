معركة تكسير العظام تنتظر النجم شاروخان في 2019

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أصبح ملك بوليوود شاروخان في مرحلة يجب عليه فيها أن يفعل شيئًا مختلفًا بشكل كبير ليحتفظ بموقعه كأفضل نجوم عصره، وهذا هو بالضبط ما واجهه سلمان خان في عام 2009 وعاد مع فيلم Wanted.

كانت أفلام “شاروخان” تحظى بالمثالية حتى فيلم ” أم شانتي أوم” و “راب ني بانا دي جودي” و ” اسمي خان” لأنه مع صورته النجمية كان يقدم سيناريو متماسك قوي، ثم جاء في مشروع أحلامه مع الفيلم الخيالي Ra.One ، الذي يبدو أنه رفض أيضاً روبوت شانكار . نعم ، كان Ra.One ذا شأن في شباك التذاكر لكنه لم يحقق التوقعات المطلوبة.

كان Ra.One واحد من التجارب الباهظة الثمن، ولكن الجمهور لم يرحب به بشكل كبير، وبدأت ولادة بعض الشقوق في سلالة أعمال الملك الوحيد لبوليوود مع فيلم Don 2، ورغم ذلك كان شارو لايزال قادراً على الإمساك بالنجاح.

ويأتي فيلم Jab Tak Hai Jaan ليثير فكرة: “هل كان هذا الفيلم مناسبًا لشاروخان؟” الفيلم رغم عرضه بالتزامن مع فيلم Son Of Sardar، لكنه حقق كلاهما نجاحا في شباك التذاكر.

ثم جاء فيلم “تشيناي إكسبرس” الذي أثبت به شاروخان أنه قادر على تغيير قواعد اللعبة، عند دخول نادي 200 مليون مرة أخرى في عام 2013 ، حيث منع خان من الانزلاق إلى الهاوية.

وبالعودة إلى الوراء 7 سنوات ، كان فيلم Happy New Year لفرح خان لديه كل مقومات النجاح في شباك التذاكر ، لكنه تلقى استجابة مختلطة بين الجمهور.

ثم توالت أفلام (ديلويل ، فان ، جاب هاري ميت سيجال والآن زيرو) - لكن شاروخان يظل يحتاج إلى شيء مثل فيلم “تشيناي اكسبرس” للحفاظ على موقعه في شباك التذاكر.

هو على ما يبدو ، رأى العمل في فيلم Saare Jahan Se Accha بعد كارثة زيرو، من إخراج ماهيش ماثاي، وهو فيلم سيرة ذاتية حول حياة راكيش شارما ، أول هندي يطير إلى الفضاء، لكن تأتي التقارير لتؤكد انسحابه من الفيلم، ويبدو أن شاروخان يريد الابتعاد عن الأدوار التجريبية وتتبع صيغة شباك التذاكر المختبرة، وتشير التقارير أيضًا إلى أنه سيقدم فيلم جديد “دون 3”.