مدحت شلبي وسحر نوح يحتفلان بعقد قران ابنتهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية سحر نوح، والإعلامي الرياضي مدحت شلبي، بعقد قران ابنتهما فريدة، على المقدم محمد نوح، في حفل عائلي اقتصر على عائلة العروسين، ونشرت فيديو لعقد القران عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

سحر نوح، علقت على الفيديو قائلة: «إحساس غريب جد إني أشوف بنتي وهي بتمضي علي ورقة جوازها وقرار إنها تكمل حياتها مع الإنسان إلي قلبها إختاره».

وأضافت: «بتمنى من ربي يسعد قلبها وحياتها هي وجوزها محمد نوح ويبعد عنهم كل شر وتكون عشرة العمر الطيبه الهاديه ويكونوا وش خير علي بعض يارب».

وكشفت أن اسم العريس هو محمد نوح، وأنها وافقت عليه لأن اسمه يشبه اسم والدها الفنان الراحل، كما أنه من مواليد 1 يناير، وهو نفس ميعاد مولد والدها.

سحر نوح هي ابنة الفنان محمد نوح، درست منذ صغرها في المعهد العالي للموسيقي الكونسيرفاتوار.. في قسم البيانو علي يد العازف الشهير رمزي يس، وقامت ببطولة عدة أعمال مسرحية منهم مسرحية «أنت المطلوب»، وشاركها البطولة علي الحجار.

كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية الأخرى ولها ألبوم غنائي «أوعي تصدق، وبشتاقللك» وشاركت والدها الموسيقار محمد نوح في فرقته الموسيقية والبوماته الغنائية «لا تنسانا والصبر طيب، ورباعي نوح».