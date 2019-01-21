مي الغيطي بملامح متغيرة بدون ماكياج.. وجمهورها يشبهه بشخصية كرتونية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية مي الغيطي، لجلسة تصوير ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

مي الغطي، ظهرت في الجلسة بدون أي مساحيق تجميل، وحصدت الصور على العديد من التعليقات ووصفها البعض بانها تشبه الشخصية الكرتونية بوكاهانتس، وطالبوها بتقديم شخصيتها.

مي الغيطي، عملت منذ فترة على الترويج للحرف اليديو في سيناء، وحرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات وذلك لتشجيعهم على الاستمرار.

كما ألقت الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة، وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «إذا أردنا أن نحارب الظلم ضد المرأة يجب أن نبدأ بالمنزل إذا لم تشعر المرأة بالأمان في منزلها فلا يمكن توقع ان تكون آمنة بأي مكان».

مي كتبت مقولة لكاتبة شابة تدعى عيشة تاريام فقالت: «لأنه لا يزال يحدث فى كل مكان وفى كل الأوقات وتحت أى ظرف من الظروف، فهل يصبح مقبولاً».

الفنانة الشابة كانت قد أعلنت من قبل وأثناء حفل افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، عن إصابتها بسرطان الثدي، وخضوعها لجراحة لاستئصال الورم.