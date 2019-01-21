دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها التي تحولت لنسخة منها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية دينا فؤاد بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة زينة برفقة عدد من أصدقائها من خارج الوسط الفني.

دينا شاركت محبيها في صور من الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «زنزونة حبيبة مامي كل سنة وأنتي طيبة ومحبوبة كده من كل أصحابك وكل الناس، ويارب أشوفك مبسوطة وناجحة دايما يا أحلى زينة».

الصور ظهرت فيها دينا برفقة ابنتها التي ازداد طولها، بينما لاحظ الجمهور الشبه الكبير بين الفنانة وابنتها والتي ورثت عنها كل ملامحها.

دينا فؤاد تزوجت من شريف عبدالعزيز وانفصلت عنه في عام 2010 وأنجبت منه ابنتها زينة، وطاردتها شائعات بشأن ارتباطها من لاعب الكرة أحمد حسن، ولكن تم نفيها.

دينا شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب.

الفنانة المصرية بدأت حياتها في العمل كمذيعة في قناة الحرة، ثم قابلها الفنان نور الشريف، وظهرت معه في مسلسل «الدالي» مع عدد من الوجوه الجديدة التي أصبحت نجوم مثل أيتن عامر وحسن الرداد، وبدأت مسيرتها الفنية منذ ذلك الحين.