نهال عنبر تفقد وزنها وتصبح أكثر رشاقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نهال عنبر جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نهال عنبر ظهرت في الصور بطلة كاجوال بسيطة، وأظهرت الملابس أنها تمكنت من فقد وزنها الزائد خلال الشهور الماضية، وبدت أكثر رشاقة.

جمهور نهال لاحظ التغير الذي حدث عليها، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، وشجعها الجمهور على الاستمرار في الحمية التي تتبعها.

نهال تتواجد في سلطنة عمان من أجل عرض مسرحية «العيال رجعت»، وعبرت نهال عن سعادتها بحفاوة استقبال الجمهور والمسئولين هناك.

كما بعثت الفنانة نهال عنبر رسالة شكر وامتنان للسلطان قابوس، على حفاوة الاستقبال والاهتمام بالفن والمسرح فى السلطنة، كما قدمت الشكر للسفير محمد غنيم السفير المصرى فى مسق.

وقامت نهال بعمل جولة في أهم الأماكن السياحية بسلطنة عمان، وزارت الأوبرا، واكدت أن المكان ساحر جدا، وأنها ستقوم بزيارته مرة أخرى.

الفنانة المصرية بدأت تجربتها مع التقديم التليفزيوني من خلال برنامج «كلام ستات»، والذي تشارك في تقديمه مع شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم.