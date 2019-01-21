منة فضالي تتحول إلى شقراء في إطلالة مختلفة برفقة زوجة رامي جمال.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي، برفقة عدد من أصدقائها في حفل افتتاح سنتر تجميل زوجة الفنان رامي جمال.

منة فضالي، ظهرت خلال الحفل بشعر أشقر، حاز على إعجاب متابعيها، ونشرت صور من الافتتاح عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، متمنية لهما أن يكون فاتحة خير عليهما.

وعبر الفنان رامي صبري عن سعادته بمشاركتها في الحفل في تعليقه لها قائلًا: «أنتي صديقه مكسب وبنت جدعه شكرًا يا ام قلب سكر نورتينا».

من ناحية اخرى تصور منه مسلسل «قيد عائلي»، وهو من بطولة ميرفت أمين، وبوسي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وميريهان، حسين، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي، وأحمد التهامي، وأميرة هانى، وكارولين عزمى، من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

وكان أخر الأعمال التي شاركت فيها منة فضالي هو مسلسل «بيت السلايف»، وشارك في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، جيهان خليل، وغيرهم، تأليف حسين محرم ومن إخراج محمد عبدالخالق.

كما شاركت في مسلسل «سلسال الدم»، الجزء الخامس، والذي شاركت فيه البطولة أمام الفنانة عبلة كامل، ورياضي الخولي، وأحمد سلامة، وراندا البحيري، نرمين ماهر، وعدد كبير من النجوم، وعرض في السباق الرمضاني الماضي.