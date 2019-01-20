سلمان خان برفقة صديقته الرومانية في الجيم.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

شوهد سلمان خان Salman Khan مع صديقته الشهيرة ايليا فانتور وشقيقه ارباز خان في حدث رياضي في مومباي يوم الجمعة. على الرغم من أن سلمان ويوليا لا يظهران عادةً في أي أحداث عامة ، إلا أنه يبدو أن الثنائي قد استثنى ذلك الحدث.

اجتمع سلمان ، يوليا وارباز للترويج لجيم ودورات اللغة الانجليزية التي تنظمها جمعية Being Human الخيرية التي يديرها سلمان نفسه،

كما خاض الثلاثة تحديًا في اللياقة البدنية من خلال القيام بمجموعة من التمارين والتدريبات القوية في هذا الحدث.

وفي سياق مختلف، احتفل خان بيوم ميلاده، حيث أصبح يبلغ من العمر الآن 53 عامًا، بحضور عائلته وأصدقائه في منزله والذي حضر منهم أنيل كابور وضياء ميرزا و سانجاي ليلا وعدد آخر من النجوم.

ولم تتأخر النجمة كاترينا كايف التي تشارك صديقها المقرب تصوير فيلمه الجديد ” Bharat” عن معايدته في هذا اليوم المميز، حيث قامت بمشاركة صورة لها برفقة سلمان خان وعلقت: ” عيد سعيد سلمان خان، كن دائمًا في القرب”.

من المقرر أن إطلاق فيلم Bharat للمخرج علي عباس ظفر خلال عطلة العيد نهاية هذا العام، ويشارك الى جانب سلمان وكاترينا ، الممثلة تابو Tabu و يشا باتاني Disha Patani و سونيل جروفر Sunil Grover.