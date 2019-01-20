بالفيديو.. عودة مسلسل الطائر المبكر بعد غياب طويل

خاص الوفد

يعود مسلسل الطائر المبكر بعد غياب دام ثلاث أسابيع، في فترة توقف المسلسلات التركية، بمناسبة أعياد الكريسماس.

نشر حساب مسلسل الطائر المبكر، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الأول الخاص بالحلقة 27، والمسلسل من بطولة جان يامان وديميت أوزدمير.

كما نشر جان وديميت عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير إنستجرام، الإعلان الأول الذي ظهر فيه البطل وهو يطلب الزواج من سنام حبيبته.

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 27 من مسلسل الطائر المبكر، 26 من الشهر الحالي مع ترقب العديد من متابعي المسلسل وجمهور النجمين.

يذكر أن المسلسل حصل على إعجاب الكثير، وأصبح من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة على موقع عرض الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خصوصًا بعد حصول الممثل جان يامان على جائزة أفضل ممثل كوميدي رومانسي والممثلة ديميت أوزدمير على جائزة أفضل ممثلة كوميديا رومانسية على دورهما في مسلسل الطائر المبكر.

كما حصل مسلسل الطائر المبكر على جائزة أفضل مسلسل كوميدي رومانسي لعام 2018 في حفل الفراشة الذهبية بتركيا.