تسريب فيلم إباحي لنجمة بوليود بونام باندي

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

من المؤكد أن الممثلة بونام باندي تعرف كيف تكون موضع لعناوين الأخبار بشكل مستمر، بعد أن وعدت أن تظهر عارية إذا ما فاز فريق الكريكيت الهندي بكأس العالم 2011 (وهو أمر لم يحدث في النهاية).

لكن باندي تجاوزت كل الحدود مؤخرًا، حيث حمّلت فيديو في أثناء ممارستها الجنس مع صديقها، على حسابها الرسمي بموقع الفيديو والصور Instagram، وفي وقت لاحق، قامت السيدة نفسها بحذف الفيديو، بعد أن وصل إلى عدد قليل من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المعروف عن باندي حرصها على مشاركة صورها الجريئة والساخنة بجنون، وكذلك مقاطع الفيديو.

في مقطع الفيديو الذي يمتد أقل من دقيقة واحدة، يمكن سماع بونام وهي ‘تئن’ في أثناء ممارستها الجماع مع رجل غير معروف، بعض أجزاء من جسدها العاري مرئي بوضوح في الفيديو، وجهها مرئي في بعض اللقطات ومع ذلك، تم حذف الفيديو الجنسي في غضون ساعة، لكن ذلك الوقت كان كافيًا لإثارة غضب رواد الإنترنت، حيث تم تعميم الفيديو على العديد من حسابات Facebook وInstagram وما زال متاحًا.

ويطرح هذا المقطع سؤالًا كبيرًا هو أن هذا عمل متعمد لجذب الانتباه أو أن هذا العمل كان تصرفًا خاطئًا لشخص آخر؟ قبل بضعة أيام، كانت هناك أخبار عن تم تعطيل حساب بونام الرسمي على موقع التواصل الشهير Facebook، بسبب نوع المحتوى الذي تقوم السيدة بتحميله. ما الإجراء الذي سيتخذه مسؤولو Instagram الآن؟