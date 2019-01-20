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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة المصرية منى فاروق، حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية، بعد انتشار فيديو فاضح لها مع الفنانة شيما الحاج، وهما ترقصان بمايوه مثير برفقة أحد الأشخاص قيل أنه المخرج خالد يوسف.
منى فاروق، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، في أول تعليق لها على الفيديو المنشور: «مهما تتضرب ومهما تتحارب قوم قوم طول ما أنت واثق في نفسك وواثق في حلمك هتوصل.. خلي عندك ثقة في ربنا.. وأصبر الصبر جميل أصبر تنول».
يُذكر أن منى فاروق ممثلة في بداية مشوارها الفني وشاركت في بعض الأعمال منها مسلسلي «رحيم»،وهو من بطولة ياسر جلال، والفنانة اللبنانية نور، ومحمد رياض، و طارق عبدالعزيز، و حسن حسنى، و كارولين عزمي، و توني ماهر، و دنيا عبدالعزيز، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين.
كما شاركت في مسلسل «الأب الروحي»، وهو من بطولة أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسريب مشاهد فاضحة.. الفنانة الشابة منى فاروق تعلق على تسريب الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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