عمرو دياب بلندن لتصوير إعلانه مع محمد صلاح.. والجمهور: "الله على جماله"

عمرو دياب

كتبت - إيمان العوضي :

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره بصوره جديدة له، تألق فيها بإطلالة شتوية من لندن أثناء وجوده لتصوير إعلان مع نجم ليفربول والمنتخب المصري، اللاعب محمد صلاح، لصالح إحدى شركات

الاتصالات، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".أبدى متابعو الهضبة عمرو دياب إعجابهم الشديد بالصورة، وانهالت عليه التعليقات منها "الله علىجماله"، "منور يا هضبة"، "صباح الجمال يا كينج"، و"حبيب القلب يا هضبة".يذكر أن عمرو دياب يستعد لحفله القادم بجامعة مصر والعلوم والتكنولوجيا، التي سيقوم بإحيائها أول شهر فبراير المقبل، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من طلبة الجامعة وغيرها.