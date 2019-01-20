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عمرو ديابكتبت - إيمان العوضي :
شارك الفنان عمرو دياب جمهوره بصوره جديدة له، تألق فيها بإطلالة شتوية من لندن أثناء وجوده لتصوير إعلان مع نجم ليفربول والمنتخب المصري، اللاعب محمد صلاح، لصالح إحدى شركاتالاتصالات، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
أبدى متابعو الهضبة عمرو دياب إعجابهم الشديد بالصورة، وانهالت عليه التعليقات منها "الله على
يذكر أن عمرو دياب يستعد لحفله القادم بجامعة مصر والعلوم والتكنولوجيا، التي سيقوم بإحيائها أول شهر فبراير المقبل، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من طلبة الجامعة وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب بلندن لتصوير إعلانه مع محمد صلاح.. والجمهور: "الله على جماله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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