شاهد.. أول تعليق من منى فاروق بعد الفيديو الإباحي مع المخرج خالد يوسف

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الفنانة منى فاروق، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، أول تعليق لها بعد فضيحة الفيديو الإباحي التي ظهرت فيه برفقة المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف بالإضافة إلى الممثلة الأخرى شيماء الحاج، وكان قد تم تداول المقطع بكثافة خلال الأيام الماضية ليتصدر اسمها محرك

البحث جوجل لعدة أيام.

قائلة: "يا جماعة أنا مليش أي أكونت على الإنستجرام غير دة..ومليش أكونت على الفيس بوك أو تويتر والإكونتات اللي على الفيس بوك وتويتر مزورة وغير مسئولة عن ما يكتب فيها وأي حاجة بتتكتب أو بتتقال من أي نوع أنا غير مسئولة عنها تماما وهذا تصريح مني شخصيا للتوضيح وشكرا..".

يذكر أن منى فاروق كانت قد شاركت في عدة أعمال ومسلسلات في الدراما المصرية ومن بينها: "الأب الروحي، ورحيم وظل الرئيس".

وظهرت الفتاتان ترقصان على وقع أنغام أغنية "عالعين موليتين"، في حين يُسمع صوت رجل مشجعاً لهما. ،حيث حاز فيديو مني فاروق الفاضح على سخط جماهير الفنانة الصاعدة التي شاركت في رمضان الماضي في مسلسل حليم، ويعتبر فيديو مني فاروق الاول من نوعه في الوسط الفني وللقنانة منى فاروق نفسها.

وذكرت تعليقات كثيرة أن الصوت يعود للمخرج المصري خالد يوسف.