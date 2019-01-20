أماني كمال تُفاجئ جمهورها في رمضان بـ"كلبش3"

كشفت الفنانة أماني كمال سعادتها بردود الأفعال الرائعة عن شخصية "شيري" التي تقدمها خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" والذي يعرض حالياً على شاشة dmc مؤكدة أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً في الشارع المصري وردود الأفعال فاقت كل التوقعات مثلما حدث بالجزء الأول .

وأعلنت أماني في تصريح خاص لـ" لايف سنايل " تعاقدها على المشاركة بالجزء الثالث من مسلسل "كلبش" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل بطولة النجم أمير كرارة معربة عن سعادتها بتواجدها في الجزء الثالث من العمل خاصة في ظل تحقيق الجزئين الأول والثاني منه نجاحا كبيرا موضحة أنها تجسد شخصية تسمي " هايدي " وهي شخصية جديدة تماما بالنسبة لها رافضة الكشف عن أي تفاصل تخص الدور سوى أنها ستكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين حينما يتم عرض العمل عبر شاشات القنوات الفضائية رمضان القادم ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، غنوة محمود، تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

يشار إلي إلي ان الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" ويشارك في بطولته كل من سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- أماني كمال تُبيّن طبيعة علاقتها بالنجمة رانيا فريد شوقي

- الفنانة أماني كمال تنشر صورة جديدة لها عبر "إنستغرام"