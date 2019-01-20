فنان عربي يشارك في تحدي العشر سنوات بصورة عارية من طفولته!

كتب امير فتحي في الأحد 20 يناير 2019 03:54 صباحاً -

شارك الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف في تحدي الـ10 سنوات الذي يخوضه المشاهير حول العالم على طريقته.

فقد نشر عبر حسابه على “إنستغرام”، مجموعة صور التقطت له في مراحل عمرية مختلفة، إلا أن أكثر ما لفت الأنظار هي الصورة التي تعود إلى طفولته والتي ظهر فيها عارياً. وحقق لذلك أكثر من 116 ألف إعجاب وعلق عليها: “لنجعل هذا أكثر إزعاجاً: تحدي الـ44 عاماً منها 15 عاماً من الفضائح في الصورة وصولاً إلى الاختيار بين اللحية وعدمها”.

وركزت التعليقات على طرافة النجم التلفزيوني وعلى الحركات المضحكة التي يقوم بها بواسطة وجهه.