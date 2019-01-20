حساب “البيضة” يواصل اكتساح انستغرام… صورة جديدة تثير الحيرة وتحصد الملايين!

كتب امير فتحي في الأحد 20 يناير 2019 03:54 صباحاً -
نشر حساب “البيضة” الشهير Egg Gang والذي يحمل اسم “World Record Egg” ثاني منشوراته في “انستغرام” واللافت أنه كان عبارة عن بيضة أيضاً ولكنها تتحضّر للفقس، ما وضع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حيرة من أمرهم، وبدأت التكهنات حول ما يختبئ داخل البيضة، حتى وصل بأحدهم أن توقّع أن تظهر نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير من داخلها.
واستطاع الحساب حصد أول مليون من الإعجابات في غضون 24 دقيقة فقط، فيما تجاوزت صورة البيضة الجديدة المليون الخامس.
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المصدر: Annahar.com
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