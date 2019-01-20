أول صور لريهام حجاج مع زوجها طليق ياسمين عبدالعزيز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنانة ريهام حجاج برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

الصور ظهرت فيها ريهام وهي في أحضان حلاوة، بينما وجه الجمهور أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى ريهام واتهمها بالتسبب في خراب بيت ياسمين.

وكانت الشائعات ربطت بين اسم ريهام حجاج ومحمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ نوفمبر الماضي، ورفض كل الأطراف التعليق على الأمر، وذلك تحديدا بعد إعلان ياسمين عبد العزيز طلاقها منه رغم كشفها أنه وقع منذ عام.

ياسمين أكدت قبل نهاية العام الماضي أنها انفصلت بالفعل عن زوجها محمد حلاوة، وذلك منذ حوالي عام، وتزوجت ياسمين من حلاوة عام 2001، وأنجبت منه ابنتها ياسمين وولدها سيف.

الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت الزوجة الثانية لمحمد حلاوة، واعترض جمهورها في بداية ارتباطها به على علاقتهما، ولكنها أكدت أنها وجدت فيه ما تريده من الرجل.

ياسمين تقوم حاليا بتصوير مسلسلها الرمضاني «الملكة»، مع عدد من الفنانين، بينما تقوم ريهام حجاج بتصوير اولى بطولاتها الدرامية «كارمن»، مع محمد كيلاني وعمر الشناوي.