ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها مع بطلات «صعيدي في الجامعة الأمريكية».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها للمرة الثانية، مع عدد كبير من أصدقائها من نجوم الفن.

الفنانة المصرية أطلت في حفل عيد ميلادها بفستان ذهبي قصير له أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم النجمة منى زكي، وغادة عادل، وأحمد العوضى، وفتحى عبد الوهاب، والإعلامية إنجى على، وشريف منير، ومحمد محمود عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، وهند عبد الحليم.

كما حضرت داليا البحيرى، وأحمد داوود، وحمدى الميرغنى، وعلا رشدى، وتامر حبيب، ومحمد طلعت وزوجته دينا منيب، ورامى إمام، وهبة الأباصيرى، وغيرهم.

ولفتت تورتة عيد الميلاد أنظار الجميع، حيث كانت عبارة عن تورتة بيضاء بطابقين، كتب عليها اسم ياسمين باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى لصق صورة لها فى أحد جوانب التورتة، كما علقت بها أوراق تحمل أسماء أشهر أفلام ياسمين عبد العزيز.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قد احتفلت بعيد ميلادها من قبل مع فريق عمل مسلسلها الجديد «الملكة»، والذي من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان.

فريق العمل أعد لياسمين مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها، وأحضروا لها قالب من التورتة، وشكرتهم الفنانة على هذا الاهتمام.