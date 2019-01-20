أول تعليق لأحمد سعيد عبدالغني بعد وفاة والده

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نعى الفنان المصري أحمد سعيد عبدالغني والده الفنان سعيد عبدالغني، والذي رحل عن عالمنا، 18، يناير، عن عمر يناهز 81 عاما.

أحمد نشر صورة لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «مع السلامة يا أعز الناس مع السلامة يا حبيبي».

جمهور الفنان الشاب أمطره بعدد كبير من التعليقات التي ترحمت على والده ودعت له بالمغفرة، ودعت لأحمد بالصبر على رحيله.

وقام عدد كبير من الفنانين بنعي سعيد عبدالغني عبر حساباتهم الشخصية، وأكدوا على قيمته الفنية كفنان وكاتب صحفي ومن بينهم نادية الجندي، مادلين طبر، وغيرهم.

أحمد سعيد شيع جثمان والده من مسجد الصديق بشيراتون وسط حضور فني قليل فلم يحضر سوى الفنان أشرف زكي ومجدي بدر وكمال أبو رية.

ولد سعيد عبد الغنى، يوم 23 يناير عام 1938 فى قرية “نوسا البحر” التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958.

الفنان الراحل التحق للعمل بعد ذلك بجريدة الأهرام فى قسم الفن، ثم تدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للقسم الفنى فى الأهرام والأهرام المسائى، وكانت هذه وسيلة بداية علاقته بالفن.