محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
استضاف اليوم السبت، الفنان أحمد حلمي الطفل اليمني ضياء الحرضي، الموهوب في العزف والغناء على العود، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامجه "little big stars" نجوم صغار علي شاشة "mbc1".
ونجح ضياء أن يبهر الجمهور بالعزف والغناء على العود أغنية "شهيم طول الليالي"، للفنان اليمني علي السمه.
يذكر أن الطفل ضياء الحرضي، اشتهر بأدائه الرائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونجح في فترة قصيرة في تكوين قاعدة جماهيرية جيدة رغم صغر سنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| طفل يمني يبهر الجمهور بالعزف والغناء على العود ببرنامج "نجوم صغار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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