آخرهن ريهام حجاج.. فنانات اُتهمن بخطف الأزواج وخراب البيوت.. قصص مثيرة بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لا تقتصر أحلام النجمات فقط على انتظار الفارس الأعزب ليحقق لها كل أحلامها الرومانسية، فقد يأتي الفارس في صورة رجل متزوج له أبناء، ومع ذلك توافق الفنانة على الارتباط به، ولكنها تحمل لقب «خاطفة رجال».

الفنانة ريهام حجاج تداول لها الجمهور صور حديثة مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والصور انتشرت في الوقت الذي تحتفل فيه ياسمين بعيد ميلادها الـ 40.

جمهور ريهام اتهمها بخطف زوج ياسمين رغم أن الأخيرة أعلنت من قبل أنها انفصلت عن زوجها منذ عام، ولكن ذلك لم يمنع الجمهور من الهجوم على ريهام وفتح النار عليها.

ريهام لم تكن الأولى التي تواجه هذا الاتهام فسبقتها إلى ذلك الفنانة سمية الخشاب، والتي حتى الآن تعاني من اتهام الجمهور لها بأنها خطفت الفنان أحمد سعد من زوجته الفنانة ريم البارودي، والتي ارتبطت به لفترة قصيرة في السر، وكان الجمهور يظن أنها خطيبته فقط.

ريم قالت بشكل مباشر من خلال حواراتها إن سمية اقتربت منها للتقرب من أحمد سعد، وأنها كانت السبب في إفساد علاقتهما، بينما أكدت سمية أنها لم تفعل ذلك وأنها ليست خرابة بيوت.

الفنانة المصرية شيريهان واجهت هذا الاتهام من قبل عندما تزوجت من رجل الأعمال علاء الخواجة، زوج صديقتها الفنانة إسعاد يونس، حيث اتهمتها الأخيرة بأنها دخلت بيتها لتخطف زوجها.

العلاقة بين إسعاد وضرتها أصبحت الآن على ما يرام، وانسجمت كل منهما مع الأخرى بل أصبحتا صديقتان.

عندما أعلنت الفنانة المصرية روبي زواجها السري من المخرج سامح عبدالعزيز، فتح الجمهور النار عليها، وخاصة أن سامح كان متزوج من المذيعة داليا فرح ولديه منها أولاد، وواجهت أيضا اتهامات بخطفه من زوجته.

البحرينية هيفاء حسين واجهت نفس الاتهامات منذ سنوات عندما تزوجت من الفنان والمنتج حبيب غلوم، وذلك لأنه كان متزوج ولديه أبناء من زوجته التي ظلت على عصمته.

الفنانة المغربية دنيا بطمة استمر الجمهور لفترة في اتهامها بخطف زوجها محمد الترك من زوجته منى السابر وأولاده الثلاثة، ولكنها لم تهتم بما قيل عنها، ومازالت حرب التصرحات قائمة بينهما.

اللبنانية نجوى كرم يمكن وضعها أيضا في نفس القائمة، حيث واجهت اتهامات بخطف زوجها متعهد الحفلات يوسف حرب من زوجته وأولاده وذلك عام 2000، وانفصلت عنه نجوى بعد ذلك.