ممثل كوميدي لبناني يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا جمال العروس!

كتب امير فتحي في السبت 19 يناير 2019 12:47 مساءً -

عقد الممثل الكوميدي اللبناني ​غابي حويك​ قرانه على السيدة ليليان أبو حيدر، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء المقربين.

ونشر غابي حويك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة التقطها على طريقة الـ”سيلفي” مع زوجته ليليان أبو حيدر وعلق عليها بـ: “زفافنا، غابي وليليان”.

الصورة التي نشرها حويك حصدت نسب إعجاب كبيرة وتفاعل معها متابعيه بشكل كبير حيث تمنوا له ولعروسه التوفيق في حياتهما الزوجية ودوام التألق والنجاح.

كما انتشرت صوراً من حفل الزفاف الذي أقامه غابي حويك وليليان أبو حيدر.