مفاجأة كبيرة يحضرها محمد رمضان مع بيونسيه!

كتب امير فتحي في السبت 19 يناير 2019 11:20 صباحاً -

كشفت تقارير صحفية مصرية ان الممثل المصري ​محمد رمضان​ وبعد نجاح أغنيته الأخيرة “مافيا” يحضر من جديد لعمل غنائي سيكون مفاجأة من العيار الثقيل، حيث سيتعاون مع نجمة عالمية وسيقدم معها “ديو”.

التقارير المصرية اشارت الى ان رمضان يسعى لتسجيل الـ”ديو” مع النجمة العالمية ​بيونسيه​، وسيصور العمل على طريقة الفيديو كليب.

يذكر ان الممثل محمد رمضان أطلق مؤخراً كليب أغنيته “مافيا” حيث وصل عدد مشاهدي العمل على موقع “يوتيوب” الى أكثر من 34 مليون.

“مافيا” من كلمات إسلام شندي وكانكا ومحمد الفنان، وألحان إسلام الأبيض ومونتي، وتوزيع ديزل.