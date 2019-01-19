الفلكلور اللبناني يصدح في الكويت بصوت يوسف بارا

تألّق الفنان يوسف بارا ليل الخميس في حفلِ غنائي من الطراز الأول ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الخامس والعشرين في الكويت. فقد اختار برنامجاً موسيقياً يضم أبرز أعمال عمالقة الفلكلور اللبناني أمثال وديع الصافي وزكي ناصيف، فطغى طابع الدبكة والأغنية الجبلية على الأمسية.

ولم يقتصر دور “بارا” في هذا الحفل على الغناء فحسب، بل تعدّاه إلى قيادة الفرقة الموسيقية وتدوين وتوزيع البرنامج الموسيقي إضافةً إلى العزف على البيانو في بعض الأغنيات، طارحاً نفسه كمايسترو وموزع موسيقي ومطرب من الصف الأول.

وقدّم 9 أغنيات كانت أبرزها أغنية “عندك بحرية يا ريّس” التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وغنّاها العملاق وديع الصافي والتي توالت عقبها هتافات الجمهور بتلقيبه بـ”الريس” وعملاق الجيل بعد أدائه الباهر وقدرته الصوتية الكبيرة.

واستلم بارا درع المهرجان التكريمي من الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور بدر الدويش. وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الحضور الذي ملأ المسرح وردد معه كلمات الأغاني الشهيرة مثل طلّوا حبابنا، واشتقنا كتير، ورمشة عينك وغيرها…

وجدير بالذكر أن يوسف بارا هو مغنِ ومؤلف موسيقي وعازف بيانو ولد في سوريا عام 1990. ويحمل بارا شهادة بكالوريوس في الموسيقى من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت التي تخرج منها بامتياز. ففي عمر السادسة عشر، لفت يوسف أنظار العالم العربي بصوته الكبير بعد وصوله لنهائيات برنامج المواهب الشهير سوبرستار. في رصيد يوسف العديد من المؤلفات الموسيقية الأوركسترالية، وقد اشتهر بأدائه للموشحات والقوالب العربية التراثية. وهو اليوم بصدد التحضير لألبومه الأول بعد إطلاقه أواخر العام الماضي أغنيته “لا تصدق خيالك” من ألحانه وتوزيعه وكلمات الشاعرالسوري حيان حسن.