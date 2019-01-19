- 1/2
- 2/2
Jan 19, 2019
في خطوة غير متوقعة، نشرت المخرجة ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز صورة قديمة لها جمعتها مع أخواتها زياد، ليال وهلي الرحباني، تعود الى تاريخ 31 كانون الأوّل ١٩٨٧.
ريما أرفقت الصورة بالتعليق التالي:
“آخر صورة جمعتنا أربعتنا
أربعتنا بالصورة!؟ مين صوّرنا!
إِي
ليال، زياد، هلي، ريما“.
الصورة حصدت اعجاب المتابعين الذين أكدوا في تعليقاتهم أنها المرة الأولى التي يرون فيها “هلي” بصورة.
نذكر ان السيدة فيروز وزوجها الفنان الكبير الراحل عاصي الرحباني لديهما أربعة اولاد وهم المؤلف الموسيقي زياد الرحباني، الراحلة ليال الرحباني والمخرجة ريما الرحباني وهلي الرحباني.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة فيروز تنشر صورة غير متوقعة والمفاجأة شقيقها هلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.