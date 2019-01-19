ابنة فيروز تنشر صورة غير متوقعة والمفاجأة شقيقها هلي

في خطوة غير متوقعة، نشرت المخرجة ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز صورة قديمة لها جمعتها مع أخواتها زياد، ليال وهلي الرحباني، تعود الى تاريخ 31 كانون الأوّل ١٩٨٧.

ريما أرفقت الصورة بالتعليق التالي:

“آخر صورة جمعتنا أربعتنا

أربعتنا بالصورة!؟ مين صوّرنا!

إِي

ليال، زياد، هلي، ريما“.

الصورة حصدت اعجاب المتابعين الذين أكدوا في تعليقاتهم أنها المرة الأولى التي يرون فيها “هلي” بصورة.

نذكر ان السيدة فيروز وزوجها الفنان الكبير الراحل عاصي الرحباني لديهما أربعة اولاد وهم المؤلف الموسيقي زياد الرحباني، الراحلة ليال الرحباني والمخرجة ريما الرحباني وهلي الرحباني.