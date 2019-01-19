هيفاء وهبي ترد على صورة شيماء سيف في تحدي العشر سنوات.. فماذا قالت؟

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كتب امير فتحي في السبت 19 يناير 2019 03:56 صباحاً -
في مفاجأة من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، جاء ردها سريعا على الفنانة المصرية شيماء سيف الذي داعبتها في تحدي الـ10 سنوات #10YearsChallenge.
ردت هيفاء وهبي على صورة شيماء سيف التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق انستغرام كاتبة: “أحبك كثيرا، أنتي بالنسبة لي أحلى الناس ومصدر فرحة وبهجة وجمال دخلي وخارجي”.
وكانت شيماء سيف قد نشرت صورتها عام 2018 ونشرت الى جانبها صورة هيفاء وهبي كاتبة عليها 2028 وعلقت: “تحدى العشر سنوات بس للمستقبل مفيش مستحيل”.
يذكر ان هيفاء وهبي من الفنانات القليلات اللواتي لم يشاركن في تحدي العشر سنوات.
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