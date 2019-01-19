علياء بهات تدعم فيلم No Fathers in Kashmir ضد «الرقابة السينمائي»

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

دعمت الفنانة الهندية علياء بهات Alia Bhatt فيلم No Fathers in Kashmir، الذي واجه عقبات كبيرة مع جهاز الرقابة السينمائية لمدة ستة أشهر، تعلقت بإجازته للعرض، وهو من بطولة والدتها سوني رازدان.

كانت مجلس الرقابة على المصنفات الفنية في الهند قد طالب من شركة إنتاج الفيلم في وقت سابق بحذف بعض المشاهد، التي رأى أنها لا تناسب المشاهد العادي، لكن فريق الفيلم رفض الحذف، ولجأ إلى القضاء، وهم في انتظار كلمته الفاصلة.

تسير الأحداث في فيلم No Fathers in Kashmir، على قصة حب تدور بين اثنين من المراهقين بالتزامن مع وقوع الاضطرابات في كشمير، التي وضعت في خلفية المشاهد، بالاضافة لتسليط الضوء على الأمهات غير المتزوجات.

في حديثها عن الفيلم، قامت علياء بالتغريد، على حسابه الرسمي بموقع تويتر مؤكدة أن الفيلم يتناول قصة حب صادقة في كشمير لمراهقين، وأشارت لأملها في أن يُجاز الفيلمـ باعتبار أن ذلم ينصر قيم التعاطف والتراحم، ويمنح الحب فرصة. وفق قولها.

العديد من المشاهير الآخرين بما في ذلك سوارا باسكار Swara Bhasker وبريتيش باندي Pritish Nandy وشاشي ثاررور Shashi Tharoor قدموا دعمًا للفيلم.