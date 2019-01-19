فنانة سعودية تنشر صورة للامير محمد بن سلمان ضمن تحدي العشر سنوات!

كتب امير فتحي في السبت 19 يناير 2019 12:53 صباحاً -
نشرت الفنانة نصرة الحربي صورة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وذلك ضمن تحدي العشر سنوات الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام.
ونشرت الحربي، عبر حسابها على انستغرام، صورة جمعت فيها صورتين للامير محمد بن سلمان من عامين 2009 و 2019 وعلقت عليها بهاشتاغ “سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن قدوتنا”.
يذكر ان نصرة الحربي تضع صورة ولي العهد السعودي على بروفايلها سواءا على انستغرام او تويتر.
كما نشرت الحربي صورة لها ضمن تحدي العشر سنوات ولكن بين سنتي 1990 و 2000.
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F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">تحدي_10_سنوات #نصره_الحربي
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