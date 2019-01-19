إقامة عزاء سعيد عبد الغني في مسجد عمر مكرم الأحد المقبل

قررت أسرة الراحل سعيد عبد الغني إقامة العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد عمر مكرم ومن المقرر حضور عدد كبير من الفنانين المُقربين من الفنان الراحل ومنهم يسرا ، يحيى الفخراني وسمير صبري وإلهام شاهين

ويتوقّع أيضًا حضور مجموعة من أصدقاء الفنان أحمد سعيد عبد الغني منهم يوسف الشريف وأحمد عبد العزيز ، ومي عز الدين وليلى علوي وتم إقامة العزاء بالقرب من مؤسسة الأهرام الصحافية التي كان يعمل بها الفنان الراحل كاتب صحافي حتى يتثنى لزملائه تقديم واجب العزاء

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