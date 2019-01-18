Jan 18, 2019
عبّرت الممثلة ومقدمة البرامج ايميه صياح عن سعادتها بتقديم البرنامج الفني الجديد “الزمن الجميل” والذي سينطلق عرضه قريباً عبر قناة “ابوظبي”.
ويبحث “الزمن الجميل” عن مواهب الغناء في العالم العربي، وتضم لجنة تحكيمه كل من النجوم اللبناني مروان خوري، المصرية انغام والمغربية اسماء لمنور.
تجربة تقديم البرامج ليست الاولى لـ ايميه صياح، فقد سبق ان قدمت برنامجي “ذا فويس” و “ذا فويس كيدز” وحققت حينها نحاجاً كبيراً خلالهما.
آخر اعمال “صيّاح” مشاركتها في بطولة مسلسل “ثورة الفلاحين” بدور “منتورة” كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج فيليب اسمر وانتاج ايغل فيلمز. وقد عرض مؤخراً عبر شاشة LBCI.
كانت هذه تفاصيل خبر ايميه صياح تنضم الى “الزمن الجميل” رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.