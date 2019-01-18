ايميه صياح تنضم الى “الزمن الجميل” رسميًا

عبّرت الممثلة ومقدمة البرامج ايميه صياح عن سعادتها بتقديم البرنامج الفني الجديد “الزمن الجميل” والذي سينطلق عرضه قريباً عبر قناة “ابوظبي”.

ويبحث “الزمن الجميل” عن مواهب الغناء في العالم العربي، وتضم لجنة تحكيمه كل من النجوم اللبناني مروان خوري، المصرية انغام والمغربية اسماء لمنور.

تجربة تقديم البرامج ليست الاولى لـ ايميه صياح، فقد سبق ان قدمت برنامجي “ذا فويس” و “ذا فويس كيدز” وحققت حينها نحاجاً كبيراً خلالهما.

آخر اعمال “صيّاح” مشاركتها في بطولة مسلسل “ثورة الفلاحين” بدور “منتورة” كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج فيليب اسمر وانتاج ايغل فيلمز. وقد عرض مؤخراً عبر شاشة LBCI.