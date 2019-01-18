شاهدوا زينت فياض ابنة هيفاء وهبي في تحدي 10 سنوات.. وتصدم الجمهور بما كشفته

كتب امير فتحي في الجمعة 18 يناير 2019 08:16 مساءً -

شاركت ابنة الفنانة هيفاء وهبي في تحدي الـ 10 سنوات، الدارج حالياً بقوة على مواقع التواصل، لتكشف صورتها عن مفاجأة لأول مرة تخصها، لتنهال التعليقات على إثرها بكثافة.

زينت فياض ابنة هيفاء وهبي نشرت صورة لها وهي تشارك في تحدي الـ 10 سنوات، معلقة على اللقطة قائلة: “جعلتموني أفعلها يا رفاق…وكمان ولا نقطة مكياج عادي أصلا كنت كتير صغيرة لا وماسكة نمر حقيقي”.

تفاعل متابعو ابنة هيفاء وهبي مع صورتها قبل 10 سنوات، فأخذ البعض يتغزل بجمالها وأن ملامحها لم تتغير، https://cdn00.vidyomani.com/c/2/8/1/39k8wnkbatxn/index.htmlبينما قارنها البعض بنجمة اللبنانية وكيف أنها حقاً تشبه ملامحها، أما المفاجأة التي علق عليها الأغلب وهي أنها لم تكن محجبة كما أشيع سلفاً بأنها ارتدت الحجاب وهي صغيرة، بخلاف أن هناك صورة لفتاة محجبة متداولة على المواقع، ليتضح بشكل أكيد أنها لم تكن ابنة النجمة اللبنانية وأنهم خدعوا.

لم يخل الأمر من التعليقات السلبية التي رافقت صورة ابنة هيفاء وهبي، الأمر الذي اضطرها لنشر صورة من زفافها مع صورة أخرى لها، وأبدت استياءها من تعليقات البعض بشأن تغير ملامحها، خاصة مع تلميح البعض أنها خضعت لعمليتي تجميل في أنفها والشفاه، مشيرة إلى أن لكل عمر وله مقايس جماله.