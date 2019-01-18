جيجي حديد تتسلّل من شقّة زين مالك.. هل عادا لبعضهما؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوهدت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد وهي تغادر شقة حبيبها السابق المغني الباكستاني زين مالك في مدينة نيويورك.

واستطاع عدد من المصورين التقاط صور لها وهي تغادرُ المبنى الذي تقع به شقة زين مالك، وهي خافضة رأسها مرتدية نظارةٍ شمسية داكنة في محاولة لإخفاء عينيها، وهوما جعل البعض يتكهن بعودة الثنائي بعد شائعات تحدثت عن انفصالهما.

وظهرت حديد في الصور وهي ترتدي إطلالة غير رسمية، تألّفت من بنطلون منقوش نسقته مع معطف بُنّي طويل بني، كما حملت وضعت حقيبة على ظهرها بينما كانت تمسك بهاتفها المحمول أثناء محاولتها التسلل من سكن زين.

وكانت قد أفادت بعض التقارير في وقتٍ سابق أن الثنائي "جيجي وزين" قد انفصلا للمرةِ الثانية بعد انفصالهما المُؤقّت في شهر مارس من العام الماضي، وما أكد هذه الشائعات أن زين قد ألغى مُتابعة حبيبته جيجي عبر مَنصّة انستغرام، ولم يظهر الثنائي سوياً في أي مناسبة منذ ذلك الوقت.

أمّا موقع "إي"، فقد صرّح حينها أن الثنائي قررا أخذ استراحة من أجل إعادة النظر في علاقتهما، والتركيز على نفسيهما وعلى حياتهما المهنية المنفصلة.

وفي وقتٍ سابق من الليلةِ ذاتها، شوهدت حديد وهي ترافق شقيقتها الصّغرى عارضة الأزياء بيلا حديد، للمشاركة في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائهما في شركة "بيج آبل"، وقد بدت الأختين سعيدتين للغاية.