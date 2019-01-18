كتب امير فتحي في الجمعة 18 يناير 2019 11:16 صباحاً -
بعدما نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك صورها على الثلج بالمايوه متحدية البرد والثلوج في لبنان، يبدو أن الممثلة المصرية رانيا يوسف تتابع ميريام عبر مواقع التواصل الإجتماعي ورغبت أن تشاركها التحدي.
فقامت بتحدي البرد ونشرت رانيا يوسف صوراً لها من حوض السباحة وهي ترتدي المايوه وكتبت تعليقا على صورها جاء فيه:”هوه ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد”.
يذكر أن الممثلة المصرية رانيا يوسف لا تزال تثير الجدل بإطلالاتها منذ أن ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي بفستانها الشفاف لم تستطع البطانة إخفاء المستور.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تتحدى البرد بالمايوه بعد ميريام كلينك.. وتعلّق: هوه ده التحدي الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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