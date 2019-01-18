نجم مسلسل "حب الصدفة": الصدمة سبب قربي من الجمهور العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان الهندي سهبان عظيم بطل مسلسل "حب الصدفة" الذي يعرض حاليا على الشاشات العربية، إن صدمة الجمهور العربي من شخصيته في المسلسل كانت السبب الأساسي في التواصل القوي بينه وبين المشاهدين، خاصة أنه يتلقى حاليا آلاف الرسائل على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلى الرغم من أن الرسائل تنتقد الشخصية وأبعادها السلبية فإن هذا لم يؤثر على إعجابهم بالبطل.

وأضاف عظيم، في تصريحه الخاص لـ"العين الإخبارية": "فكرة الثنائي بيني وبين بطلة المسلسل جنيفر وينجت ساعدت كثيرا في نجاح الشخصية، خاصة أن جنيفير من أهم نجمات الدراما الهندية لدى الجمهور العربي بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسلها "سحر الأسمر".







وعن المقارنة بينه وبين العديد من نجوم الدراما الهندية علق عظيم قائلا: "بالفعل المقارنة كانت قوية، خاصة أن المشاهد الرومانسية التي جمعتني بجنيفير كانت طاغية في الحلقات الأولى، مما أعطى المشاهدين فرصة للمقارنة بيني وبين بطل سحر الأسمر، ولكن بعد عدة حلقات واكتشاف الوجه الآخر من الشخصية بدأت المقارنات تقل إلى حد ما، مع الأخذ في الاعتبار أن الجماهير كانت راضية عني وعن درجة انسجامي مع جنيفير".





أما عن المعجبات، أضاف عظيم: "تلقيت العديد من الرسائل وكانت بالفعل سبب سعادة لي، خاصة أن بعض المعجبات بدأن في البحث عن أعمالي السابقة ومشاهدتها والإشادة بها، في لافته لطيفة، أنا في حياتي الشخصية شخص ودود وأتعامل مع المعجبين والمعجبات باهتمام، خاصة بعد زيادة شعبيتي في الوطن العربي".

اختتم عظيم حديثه لـ"العين الإخبارية" قائلا: "أود أن أشكر الجمهور العربي على تفاعله معي وتقبله لي بهذا الشكل، وأعتقد أن اهتمامي بالثقافة العربية وعشقي للموسيقى والأغاني التراثية العربية كان له عامل خفي في زيادة هذا القبول".