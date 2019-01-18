هند صبري تقسم جمهورها بإطلالتها في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التونسية هند صبري حفل أقامته واحدة من أكبر شركات إنتاج الساعات العالم، والذي أقيم في مدينة جينيف بسويسرا.

الفنانة التونسية أطلت في الحفل بفستان أسود طويل من الساتان الشفاف تحته بطانة من الساتان الثقيل، وكشف الفستان عن جزء من منطقة الصدر والساقين، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج ترابي هادئ.

إطلالة هند قسمت جمهورها، فالبعض أبدى إعجابه الشديد بأناقة فستانها، بينما وصف البعض الآخر إطلالتها بالجريئة، خاصة وأنها تظهر أجزاء كثيرة من جسدها، كما أن اقتراب لون البطانة من لون بشرتها أظهرت الفستان وكأنه شبه عاري.

يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تستعد لتصوير دورها في فيلم “الفيل الأزرق2” والذي يلعب بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة نيللي كريم.

وتجسد هند صبري خلال الفيلم شخصية إنسانة مضطربة نفسيًا، وتطارد بطل العمل كريم عبد العزيز، طوال الأحداث، ومن المقرر البدء في تصوير العمل قريبا استعدادا لعرضه في صيف 2019.

والجدير بالذكر أن الجزء الأول من فيلم “الفيل الأزرق” عرض في دور العرض السينمائية عام 2014 وحقق نجاحا كبيرًا وقتها، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.