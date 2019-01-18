صور.. كوميديا نجوم الفن في تحدي العشر سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك عدد كبير من نجوم الفن المصري والوطن العربي، في تحدي «العشر سنوات» أو 10yearchallenge، الذي انتشر بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

«كوميديا المصريين»، المعتادة أفسدت التحدي، بعدما استخدم البعض منهم صور لهم في عمر الطفولة، والتي لا تتناسب مع التحدي والذي تم تحديده بعشر سنوات ما بين الماضي والحاضر.

وتحت عنوان «حد عنده اعتراض»، نشر النجوم صور مخالفة للتحدي، ولم يقف الأمر على ذلك بل نشر البعض منهم صور لهم مع عدد من النجوم الأخرين، الذين يشاركونهم في بعض الملامح.

واعتمد البعض تشابه أشكال النجوم مع بعض الحاليين، والبعض الأخر مع نجوم الزمن الجميل من أمثال صور الفنان علي ربيع، واللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، وكذلك صورة الفنان حمدي الميرغني، والضيف أحمد.

كما استغل شهرة الفنان أمير كرارة، بشاربه، وتشبيهه بصورة الفنان أحمد عبدالعزيز، الذي اشتهر بشاربه في فترة الثمانينات.

تحدي العشر سنوات، يبرز فرق السنين بين صورتين تكون الفترة الزمنية بينهما عشر سنوات ويترك الفارق للجمهور ليكتشف مدى الاختلاف في الملامح وزيادة الوزن أو نقصانه وماهي العلامات التي تركتها العشر سنوات على الشخصية.