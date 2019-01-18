مي عز الدين تبدأ تصوير "البرنسيسة بيسة" الشهر المقبل

تبدأ الفنانة مي عز الدين تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "البرنسيسة بيسة" في 2 فبراير المقبل. ويواصل المخرج أكرم فريد التجهيزات النهائية واختيار باقي الفنانين المشاركين بالعمل، والذى من المقرر أن تخوض به مي عزالدين الماراثون الرمضاني المقبل. "البرنسيسة بيسة" من تأليف مصطفى عمر وفاروق هشام، ومن اخراج أكرم فريد ويشارك فيه حتى الآن كلاً من سوسن بدر، محمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاوري. قد يهمك أيضاً : 2018 مي عز الدين وبيومي فؤاد يحصدان جوائز الدير جيست مي عز الدين تهنئ زينة وتامر حسني على فيلم "حمزة"

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